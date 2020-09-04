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Başkent’te sağa sola ateş eden şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, dün akşam pompalı tüfekle polis ekip otolarına ateş açan şahsın saatlerce süren müzakereler sonucunda yakalandığını açıkladı.3 Eylül Perşembe günü saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesinde bir şahsın ikameti içerisinden çevreye ateş ettiği ihbarı üzerine Özel Harekat Timleri’nin acilen bölgeye sevki sonrası şahıs, içerisinde görevli bulunmayan iki resmi ekip otosuna ateş etti.

Başkent’te sağa sola ateş eden şahıs yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, dün akşam pompalı tüfekle polis ekip otolarına ateş açan şahsın saatlerce süren müzakereler sonucunda yakalandığını açıkladı.
3 Eylül Perşembe günü saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesinde bir şahsın ikameti içerisinden çevreye ateş ettiği ihbarı üzerine Özel Harekat Timleri’nin acilen bölgeye sevki sonrası şahıs, içerisinde görevli bulunmayan iki resmi ekip otosuna ateş etti. Saatlerce süren ikna çabaları sonrasında şahıs yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, “03.09.2020 günü saat 22.30 sıralarında ilimiz Çankaya ilçesinde bir şahsın ikameti içerisinden çevreye ateş ettiği yönünde gelen ihbar üzerine Özel Harekat Timleri 03.09.2020 günü saat 22.30 sıralarında ilimiz Çankaya ilçesinde bir şahsın ikameti içerisinden çevreye ateş ettiği yönünde gelen ihbar üzerine, Özel Harekat Timleri unsurlarımızla ivedilikle olay yerine geçilmiş, olası can kaybını önlemek amacıyla geniş kapsamlı çevre güvenliği alınarak, şahsı ikna için müzakereci görevlendirilmiştir” denildi.

Şahsın evinden 3 adet pompalı tüfek çıktı
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“Alkollü olduğu değerlendirilen şüpheli S.U. isimli şahıs, tüm iletişim ve ikna çabalarına rağmen ikametinin balkonundan çıkarak tabanca ve pompalı tabir edilen tüfek ile park halinde olan ve içerisinde görevli bulunmayan iki resmi ekip otosuna defaten ateş ederek zarar vermiş, saatlerce süren müzakereler neticesinde şahıs saat 05.50 sıralarında ikna edilerek yakalanmıştır. Şahsın ikametinde yapılan aramada 3 adet pompalı tüfek, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 94 adet av tüfeği fişeği ve 135 adet 9 mm çapında fişek ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.”

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