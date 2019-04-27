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Başkentte sahte alkol operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 20:06 | Son Güncelleme

Başkentte sahte alkol operasyonu

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İncirli Mahallesi'ndeki bir evde sahte alkol üretimi yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheliler R.K, M.D. ve S.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 30 litre sahte alkol, 7 litre saf etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldı.

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