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Başkentte sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 04:21 | Son Güncelleme

Çankaya'da iki ayrı depoya düzenlenen baskında piyasa değeri 150 bin lira olan 75 litre kaçak içki ele geçirildi

Ankara'da polis ekiplerinin iki ayrı depoya düzenlediği baskında piyasa değeri 150 bin lira olan 75 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin kaçak alkol imalat ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda S.D. ve İ.G'nin otomobille sahte içki satışı yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında S.D. ve İ.G'yi gözaltına alan ekipler otomobilde yaptıkları aramada iki şişe sahte içki ele geçirirken, Huzur Mahallesi Lizbon Caddesi'deki iki ayrı deponun da sahte içki yapımında imalathane olarak kullanıldığı belirlendi.

Söz konusu depolara düzenlenen baskında dolu halde 65 şişe sahte içki, farklı ebatlarda ve markalarda 170 boş içki şişesi, 10 litre etil alkol, 19 sahte bandrol, sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ile birlikte bidonlar içerisinde piyasa değeri 150 bin lira olan toplam 75 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyon sonrası S.D. ve İ.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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alkol Ankara içki sahte içki

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