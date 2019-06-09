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Başkent’te sel bilançosu: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 23:48 | Son Güncelleme

Ankara’da yoğun yağmur yağışı nedeniyle oluşan sel sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.Ankara’da öğlen saatlerinde başlayan yoğun yağış sebebiyle şehir, sel sularına teslim oldu.

Başkent’te sel bilançosu: 3 ölü

Ankara’da yoğun yağmur yağışı nedeniyle oluşan sel sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Ankara’da öğlen saatlerinde başlayan yoğun yağış sebebiyle şehir, sel sularına teslim oldu. Şehrin çeşitli yerlerinde oluşan su baskınları ve sel sonucu çok sayıda vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı. Meydana gelen afette 2 kişi boğularak 1 kişi de evine dolan su sebebiyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sele kapıldı
Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde sağanak yağış, sele sebep oldu. Mahallede çok sayıda evi su basarken, evinin bahçe kapısını sel sularına engel olmak için kapatmaya çalışan Ayşe Arslan, sel sularına kapıldı. Arslan, evinin yaklaşık 100 metre ilerisinde köylüler tarafından bulunarak sudan çıkartıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu yerde hareketsiz yatan Aslan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Arslan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri de olaya ilişkin inceleme başlattı.
Deposundaki suyu boşaltırken elektrik akımına kapıldı
Sel sonucu hayatını kaybeden bir başka kişi ise Metin Altınışık. Ankara’nın Etimesgut ilçesinde esnaf olan yapan Metin Altınışık (54), işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Piyade Mahallesi 2022. sokakta meydana geldi. Altınışık, dükkanına dolan suyu tahliye etmeye çalışırken elektrik akımını kesmek için dükkanının deposuna indi. Elektrik akımının yükselen sel suları ile teması sonucu akıma kapılan Altınışık, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, Ankara Büyükşehir ve Etimesgut Belediyesi ekipleri suların tamamen doldurduğu depoda yaptıkları 4 saatlik arama sonucunda Altınışık’ın cansız bedenine ulaştı. Altınışık’ın cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan bir vatandaş da evine dolan sel suları sonucu panik ve heyecana kapılarak kalp krizi geçirdi. Metin Önder isimli şahıs geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ankara Valiliği sel bilançosunu açıkladı
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanak yağışlar sonucu şehirde meydana gelen can kayıpları ve maddi hasarlar ile ilgili bilgiler yer adlı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
“Öğle saatlerinden sonra ilimiz genelinde başlayan sağanak yağışlar sonucunda Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle A. Arslan, Etimesgut ilçesinde işyerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yolaçtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle M. Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir.
Ayrıca Polatlı İlçemizde de bir kısım ekili alanlar su baskınına maruz kalmıştır.
AFAD, DSİ, Belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir”

Başkent’te sel bilançosu: 3 ölü

Başkent’te sel bilançosu: 3 ölü

Başkent’te sel bilançosu: 3 ölü

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