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Başkent’te sürücü yanan otomobilde sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 00:41 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralanırken yaralılardan 1’i yanan otomobilde sıkıştı.Kaza, saat 21.00 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kayı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralanırken yaralılardan 1’i yanan otomobilde sıkıştı.

Kaza, saat 21.00 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kayı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Ovacık istikametinde ilerleyen henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 AG 296 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 06 BGN 898 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle takla atarak ağaca vuran ve yanmaya başlayan 06 AG 296 plakalı otomobilin sürücüsü kabin içerisinde sıkıştı. Diğer otomobilde ise 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Alev alan otomobile çevredeki vatandaşlar müdahale ederken yaralı sürücü de sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Olayın görgü tanıklarından Mesut Yılmaz, 06 AG 296 plakalı otomobilin sollama yaparken önünde ilerleyen 06 BGN 898 plakalı otomobile çarptığını ve takla attığını belirtti. Yılmaz, takla atan otomobilin alev aldığını ve çevredeki yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek söndürdüklerini ve yaralıyı otomobilden çıkardıklarını söyledi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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