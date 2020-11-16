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Başkent’te tarihi eser operasyonu

16.11.2020 15:49 | Son Güncelleme:
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Başkent’te tarihi eser operasyonu

Ankara il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından edinilen istihbarat bilgisi sorasında durdurulan araçta Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 13 Kasım tarihinde H.Y.

Ankara il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından edinilen istihbarat bilgisi sorasında durdurulan araçta Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, “Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 13 Kasım tarihinde H.Y. ve M.Ç. adlı şahısların tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mamak Yeşilbayır Mahallesinde H.Y. ve M.Ç.’nin bulunduğu araç durdurularak arama yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.
Ayrıca otomobili arama sonucunda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen; 1 adet vazo, 1 adet kupa, 1 adet kâse, 1 adet tanrıça figürlü taş, 1 adet madeni tanrıça figürlü kemer, 1 adet Yunan harfleri yazılı taş parçası, 1 adet cam vazo içerisinde ağız kısmı eskitilmiş taşla kaplı yeşil renkli sıvı olmak üzere 7 objenin ele geçirildiği açıklandı.
Tarihi eserlere Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulduğu, yakalanan H.Y. ve M.Ç. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı ifade edildi.

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