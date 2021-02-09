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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

09.02.2021 08:22 | Son Güncelleme:
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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ramazan Ç.

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Ç. (36) idaresindeki 06 BF 6517 plakalı aracıyla Ayaş Yolu üzerinden Sincan istikametine seyrettiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak Yenikent yönünde ters döndü. Kazada Sürücü Ramazan Ç. ağır yaralı olarak Sincan Fatih Hastanesine, hafif yaralı olan yolcu Müttalip A. (26) ambulans ile Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı

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