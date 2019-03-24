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Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 03:07 | Son Güncelleme

Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobilin, seyir halindeki başka bir araca çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.D. idaresindeki 34 BMA 226 plakalı otomobil, Gölbaşı'ndan Kızılay istikametine giderken kontrolden çıkarak Mevlana Bulvarı'nda S.G. yönetimindeki 06 JF 033 plakalı araca çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, akaryakıt istasyonuna giren araçtaki Ç.Ş, İ.A, E.K. ve sürücü U.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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