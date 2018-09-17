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Başkent'te Türkiye -Ürdün "Dörtlü Bakanlar Toplantısı" yapılacak 

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tariq Hammouri ile Türkiye ve Ürdün arasında 18 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek "Dörtlü Bakanlar Toplantısı" çerçevesinde biraraya gelecek.  Görüşmelerde, Türkiye-Ürdün Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması'nın (STA) değerlendirmesi yapılacak, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.  ANKARA (DHA)   

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tariq Hammouri ile Türkiye ve Ürdün arasında 18 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek "Dörtlü Bakanlar Toplantısı" çerçevesinde biraraya gelecek.
Görüşmelerde, Türkiye-Ürdün Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması'nın (STA) değerlendirmesi yapılacak, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

ANKARA (DHA)

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