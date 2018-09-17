ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tariq Hammouri ile Türkiye ve Ürdün arasında 18 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek "Dörtlü Bakanlar Toplantısı" çerçevesinde biraraya gelecek.
Görüşmelerde, Türkiye-Ürdün Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması'nın (STA) değerlendirmesi yapılacak, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
ANKARA (DHA)
Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması
Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı
Kız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandı
'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına CHP'den ilk yanıt
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum