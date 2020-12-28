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Başkent’te zehir tacirlerine geçit yok

28.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda yakalanan 300 kişiden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “21-27 Aralık tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 300 şahıstan 33’u tutuklanmıştır.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda yakalanan 300 kişiden 33’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “21-27 Aralık tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 300 şahıstan 33’u tutuklanmıştır. Operasyonlarda 17.4 kg baz morfin, 3.7 kg eroin, 3.6 kg bonzai, 2.2 kg esrar ve bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

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