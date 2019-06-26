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Başkentteki kaçak bina belediye ekiplerince yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararı üzerine Gölbaşı Belediyesi ekipleri, kaçak kat çıkıldığı tespit edilen 4 katlı binayı yıktı - Bakanlığın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen: - "Israrla kaçak yapı yapanların karşısında artık yerel yönetimler ve Bakanlık olarak biz varız"

Gölbaşı ilçesinde kaçak kat çıkıldığı tespit edilen 4 katlı bina yıkıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, imar mevzuatlarına aykırı olan kaçak yapılara ilişkin yıkım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Bakanlık ve Gölbaşı Belediyesince yapılan çalışmalar sonucu, Taşpınar Mahallesi'nde 2 katlı bir binaya izinsiz 2 kat daha çıkıldığı ve binanın, parsel sınırının dışında genişletildiği tespit edildi. Gölbaşı Belediyesine bağlı ekipler, kepçe yardımıyla binanın yıkımını gerçekleştirdi.

- "Böyle binaların hala var olması bizi üzüyor"

Bakanlığa bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, imar barışında müracaatların 15 Haziran'da sona erdiğini, 30 Haziran itibarıyla da bedellerini yatıran vatandaşların, yapı kayıt belgelerini alacağını ifade etti.

Bakanlık ve yerel yönetimler olarak 2018'den sonra yapılan kaçak yapılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini vurgulayan Gürgen, şöyle devam etti:

"Bu işlemi buradan başlatmış oluyoruz. Bugün yıkımını gerçekleştirdiğimiz bina, hem enine hem boyuna hem parsel sınırına büyüyen, eski binanın içerisindeki taşıyıcı sistemin dışına yeni bir bina yapmak suretiyle oluşmuş bir yapı. 2019 yılı içerisinde böyle mühendislik sistemi almamış binaların hala var olması bizi üzüyor."

Gürgen, "Israrla kaçak yapı yapanların karşısında artık yerel yönetimler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz varız." ifadesini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de ilçede kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak bina Vedad Gürgen

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