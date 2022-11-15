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  4. Başlayınca bitmek bilmiyor! Kuru öksürük neden olur, kuru öksürük nasıl geçer?

Başlayınca bitmek bilmiyor! Kuru öksürük neden olur, kuru öksürük nasıl geçer?

15.11.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öksürük, normal şartlarda akciğer ve hava yollarına karşı koruyucu etki gösterip, yabancı partikül ve birikmiş sekresyonlar gibi maddelerin temizlenmesini kolaylaştırır. Öksürük istemli veya istem dışı meydana gelebilmektedir. Sık meydana gelmesi bireyin yaşam kalitesinin olumsuz etkileyebilir. Peki, kuru öksürük nasıl geçer?

Başlayınca bitmek bilmiyor! Kuru öksürük neden olur, kuru öksürük nasıl geçer?

3 haftadan kısa süreli öksürük şikâyeti akut öksürük olarak tanımlanmaktadır. 3-8 hafta arasında süren öksürük subakut öksürük ve 8 haftada fazla devam eden öksürük ise kronik öksürük olarak tanımlanmaktadır. Kuru öksürük ve yaş öksürük olarak da sınıflandırılmaktadır.

YAŞ ÖKSÜRÜK NEDİR?

Yaş öksürük, balgam varlığında ortaya çıkar. Salgının atılması ile temizlik meydana gelir. Grip veya nezle gibi sık görülen bazı hastalıklarda yaş öksürük görülebilir. Yaş öksürükle beraber geniz akıntısı, burun akıntısız ve halsizlik gibi semptomlar görülebilir.

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Kuru öksürükte ise balgam görülmez. Sigara kullanmayan bireylerde alerji, üst solunum yolu enfeksiyonu veya bronşlardaki enfeksiyona bağlı olarak görülür. Kuru öksürüğün nedenlerinin başında üst solunum yolu enfeksiyonu gelmektedir. Kontrol altına alınması ve doğru tanı konulması önemlidir. Hastanın öyküsü dikkatlice alınmalıdır. Boğaz enfeksiyonu, reflü, sinüzit ve larenjitte kuru öksürüğün nedenleri arasındadır. Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında bilgiler verdi.

GECE ÖKSÜRÜĞÜNÜN SUÇLUSU REFLÜ

Gece öksürüklerinin başlıca sebebi reflüdür. Yatma pozisyonunda mide asit ve içeriğinin yemek borusundan geçişi kolaylaşarak öksürüğe neden olur. Sigara içen bireyler dışında sinüzit, alerjik, enfeksiyon kaynaklı veya geniz akıntısı olan bireylerde görülmektedir. Kalp yetmezliği gibi bazı tansiyon ilaçları ve akciğerde oluşan hastalıklar gece kuru öksürüğe neden olabilmektedir. Fiziksel muayene, solunum testleri gibi uygulamaların yanı sıra tanı koyulurken hastanın öyküsü incelenmelidir. Tedavide ise öksürüğün başlangıcı sorgulanmalıdır.

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Reflü varlığında gerçekleşen geceleri kuru öksürük krizlerini önlemek için yatak başı yükseltilmelidir. Gece yatmadan 2-3 saat önce yeme ve içme kesilmelidir. Akşam yemekleri yağdan fakir olmalıdır. Ayrıca baharatlı besinler tüketilmemelidir.

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Uyumadan önce kefir ve zencefil çayı gibi mide asidini azaltacak içecekler içilmelidir.

Yatak odasının uyumadan önce nemi arttırılmalıdır. Peteklerin üzerine ıslak bez veya havlu koyulabilir. Hava nemlendirme cihazlarından destek alınabilir.

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Boğazı yumuşatmak için yatmadan önce bitki çayı tüketilebilir. Ihlamurun iltihap giderici özelliği vardır ve boğazın rahatlamasına yardımcı olur. Nane limon ve rezene çayı da güzel seçeneklerdendir.

  • Bitki çayları demlenirken içerisine taze zencefil eklenmelidir.
  • Sıvı alımına dikkat edilmelidir. Günde en az 12-15 bardak su tüketilmelidir.
  • Kekik öksürüğe iyi gelmektedir. 200 ml suya 1 tatlı kaşığı koyularak demlenmeli ardından tüketilmelidir.
  • Kuru öksürüğün neden olduğu boğazdaki tahrişi bal hafifletmektedir. Bitki çaylarına veya ılık süte bal ilave edip, tüketilebilir.
  • Hatmi kökü, uzun yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. Ilık su ile demlenip tüketilmesi kuru öksürüğünüze iyi gelecektir.
  • C vitamininden zengin kuş burnu çayı, kırmızı biber, portakal, limon ve mandalina gibi besinlerin tüketimi arttırılmalıdır.
  • Tuzlu gargara yapılması öksürüğün azalmasına yardımcıdır.
  • Sigara kullanılmamalıdır ve dumanının olduğu ortamda bulunmamaya özen gösterilmelidir.
  • Toz tutan eşyaları uyuduğunuz ortamda bulundurulmamalıdır.

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