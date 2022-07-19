Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının tarihi ve maaşların ne kadar artacağı merak konusu oldu. Eğitimler 18 Temmuz itibariyle MEBBİS üzerinden gerçekleştirilmeye başladı. Peki başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlikte maaş ne kadar artacak, kaç TL olacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik için 180, başöğretmenlik için 240 saat olarak verilecek seminerler 18 Temmuz 2022 pazartesi 00:01'de başladı. Söz konusu eğitimlerde dersler 20-25 dakika aralığında olacak ve uzman öğretmenlik için eğitim 35 iş günü sürecek. Eğitimin bitiş tarihi ise 05 Eylül 2022 olarak belirlendi. Başöğretmenlik eğitimi için ise 45 iş günü sürecek olan dersler, 19 Eylül 2022'de sona erecek.

Yazılı sınav için öğretmenler 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuruda bulunabilecek.

Öte yandan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da tüm illerde yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİKTE MAAŞ NE KADAR MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

1 Ocak 2023'te vergi oranı da yüzde 15'e düşeceğinden, bugün için alınan 507 TL uzman öğretmenlik net tazminat miktarı 1.939,56 TL'ye artacak.

