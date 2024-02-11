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Başörtüsünü çıkaran fenomen Esra Rabia Ünal'dan ilginç pozlar!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 14:19 | Son Güncelleme:
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Bir süre önce başörtüsünü çıkartarak gündeme gelen Esra Rabia Ünal iddialı pozlarla dikkat çekiyor. Sosyal medya fenomeni Esra Rabia Ünal son paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Başörtüsünü çıkaran fenomen Esra Rabia Ünal'dan ilginç pozlar!

Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanınan fenomen Esra Rabia Ünal geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkarma kararı almasıyla adından söz ettirmişti.

Başörtülü olduğu dönemlerdeki paylaşımları büyük tepki çeken Esra Rabia Ünal sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

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Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı kareler ile gündeme gelen Esra Rabia Ünal yeni pozlarını paylaştı.

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Fenomenin ilginç pozları sosyal medya takipçilerini ikiye böldü. Kimi pozları gereksiz bulurken kimi de fenomene beğeni yağdırdı.

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'Bakire misin?' sorusunu 'Göğsümü gere gere 'evet bakireyim' diyebiliyorum. Kendimden çok eminim. Hiç kimse 'Esra bana verdi' diyemez' şeklinde cevaplayan fenomen sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarmıştı.

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