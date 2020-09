Başpehlivanın katilinin ifadesi ortaya çıktı! 7 mermiyle 4 kişiyi öldürecekti

Olay, 1 Eylül tarihinde saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi’nde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün içerisinde bulunduğu otomobili araçtan inip kurşun yağmuruna tutan Umut Can Ferah, Aygün'ü öldürdü, yanındaki Mehmet Ali Avcı'yı da yaraladı. Araçta bulunan Mustafa Sever ve Burak Yılmaz ise yara almadan kurtuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Umut Can Ferah, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Umut Can Ferah, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAVUZ TAYFUR'U VURMAMI İSTEDİLER

Umut Can Ferah'ın, tutuklanma öncesinde savcıya verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ölen Hakkı Aygün ile husumetlisi Yavuz Tayfur'u cezaevinden tanıdığını söyleyen Umut Can Ferah, ifadesinde şöyle konuştu:

“Cezaevinden çıktıktan sonra Yavuz Tayfur'un kardeşinin yanında otoparkta çalıştım. Burada çalışan biriyle kavga ettikten sonra otoparktan ayrıldım. İki hafta önce de Yavuz Tayfur ile husumetli olan maktul Hakkı Aygün ile sosyal medya üzerinden bağlantıya geçtim. Aygün'e, Tayfur'un hakkımı yediğini, bu yüzden yanından ayrıldığımı ve onun tarafına geçmek istediğimi söyledim. Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile buluştuk. Benden Yavuz Tayfur'u vurmamı istediler. Ben de kabul etmedim. Benden silah zoruyla, güya Yavuz Tayfur'un 4 milyon TL karşılığında Azeri iş insanını öldürdüğünü, benim payıma düşen 350 bin TL'nin verilmediğini ve bu yüzden de işten çıkarıldığım yönünde düzmece ses kaydı ve yazılı ifademi aldılar. Hatta ikinci ses kaydında Yavuz Tayfur ile husumetli olduğumu, Tayfur'un başına bir şey gelmesi halinde Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'nın suçu olmadığını, olayı benim yaptığımı ve bu ses kaydında 3 kez üst üste 'Bunu kendi rızamla söylüyorum' şeklinde tekrar ettirdiler."