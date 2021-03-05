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Başsavcılık: "Botun alabora olması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti"

05.03.2021 23:56 | Son Güncelleme:
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Başsavcılık: "Botun alabora olması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti"

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Meriç Nehri’nde botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden çocuk hakkında yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal paylaşım sitelerinde terör suçlamasından kaçanannenin çocuğunun Meriç Nehri’nde boğulduğuna yönelik yapılan haber ve paylaşımlar sebebiyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Türkiye’den Yunanistan’a 4 Mart 2021 günü saat 05.00 sıralarında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan anne N.T.’nin yanında bulunan çocuğun, botlarının alabora olması sebebiyle Meriç Nehri sularına kapılarak boğulduğunun ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Meriç Nehri’nde botun alabora olması sonucu hayatını kaybeden çocuk hakkında yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal paylaşım sitelerinde terör suçlamasından kaçan
annenin çocuğunun Meriç Nehri’nde boğulduğuna yönelik yapılan haber ve paylaşımlar sebebiyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Türkiye’den Yunanistan’a 4 Mart 2021 günü saat 05.00 sıralarında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan anne N.T.’nin yanında bulunan çocuğun, botlarının alabora olması sebebiyle Meriç Nehri sularına kapılarak boğulduğunun ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile nehirde başlatılan arama işlemlerinde saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulunan çocuğun aynı gün otopsi işlemi yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Anne N.T. hakkında herhangi bir arama-yakalama kararı bulunmadığı anlaşılmış ve olayla ilgili mağdur sıfatıyla beyanı alınmak suretiyle adli işlemler sonuçlandırılmıştır. Sosyal medyada anne hakkında ceza verildiği ve bu cezadan kaçtığı şeklindeki haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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