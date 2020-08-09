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  4. Başsavcılık'tan Selahattin Demirtaş ile ilgili buzdolabı haberlerine yalanlama

Başsavcılık'tan Selahattin Demirtaş ile ilgili buzdolabı haberlerine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 15:42 | Son Güncelleme

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılık'tan Selahattin Demirtaş ile ilgili buzdolabı haberlerine yalanlama

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Demirtaş'ın cezaevindeki odasında buzdolabı bulunmadığına, buzdolabı talebinin ceza infaz kurumu idaresince reddedildiğine dair haberler ve paylaşımlara ilişkin basın açıklaması gereği duyulduğu belirtildi.

Demirtaş'ın odasında buzdolabı bulunduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda bir adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda bir adet buzdolabı bulunmakta olup kendisinin 2. buzdolabı talebi, yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA

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