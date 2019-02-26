Başsavcılık: (Tuzla'daki koku) İki çocuk tedavilerinin ardından taburcu oldu

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da paniğe neden olan kokudan etkilenerek hastaneye kaldırılan iki çocuğun tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla İçmeler Mahallesi Aysun Sokak'ta bulunan rögar kapağından çevreye ağır koku yayıldığını ve iki çocuğun bu kokudan etkilenerek Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.

Tuzla ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekibi ile İSKİ görevlilerince olay mahallinde inceleme yapıldığı ve ardından bölge temizlenerek kokunun giderildiği kaydedildi. Açıklamada, kokudan etkilenen iki çocuğun ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiği vurgulanırken soruşturma kapsamında kolluk ekiplerine olayın araştırılması ve sorumluların tespiti yönünde talimat verildiği, maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasına yönelik olarak soruşturmaya titizlikle devam ettiği vurgulandı.

