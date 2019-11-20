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Batı Akdeniz'de 3 gün yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

BATI Akdeniz Bölgesi'nin, 22 Kasım gece yarısından itibaren 3 gün yağışlı sistemin etkisine gireceği kaydedildi.

ANTALYA, (DHA) - BATI Akdeniz Bölgesi'nin, 22 Kasım gece yarısından itibaren 3 gün yağışlı sistemin etkisine gireceği kaydedildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nde 22 Kasım gece yarısından itibaren etkili olacak yağışlı havanın, 25 Kasım gece yarısına kadar devam edeceği kaydedildi. Uzun süredir bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesinin beklendiği belirtildi.

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