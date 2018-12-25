Batı Balkanlar'da Noel kutlamaları

SARAYBOSNA (AA) - Batı Balkan ülkeleri Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'da Hz. İsa'nın doğum günü olarak kutlanan Noel Bayramı dolayısıyla ayinler düzenlendi.

Bölge ülkelerinde yaşayan Katolikler, Noel ayinlerine katılmak üzere sabahı erken saatlerinden itibaren kiliselere gitti.

Katolik nüfusun en yoğun olduğu bölge ülkesi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki merkezi Noel ayinine yoğun katılım oldu. Zagreb Katedrali'nde Kardinal Josip Bozanic'in yönettiği ayine Başbakan Andrej Plenkovic ile Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic de katıldı. Bozanic, burada yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki savaşların sona ermesi ve barışın sağlanması temennisinde bulundu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki İsa'nın Kalbi Katedrali'nde de ayin düzenlendi. Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Vinko Puljic'in yönettiği ayinde dua edildi, ilahiler söylendi.

Bölgenin en küçük ülkesi Karadağ'da da Noel ayini düzenlenirken, başkent Podgorica'daki İsa'nın Kalbi Kilisesi'nde Psikopos Vintor Ganc'ın yönettiği ayinde dünya barışı ve huzuru için dua edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Kral İsa Kilisesi'nde düzenlenen ayine çok sayıda Katolik katıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Aziz Paul Katedrali'nde düzenlenen ve Tiran Başpiskoposu George Frendo'nun yönettiği ayinde de barış için dualar edildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Rahibe Teresa Katedrali'nde de Noel ayini düzenlendi.

