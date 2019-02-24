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Batı Karadeniz'de sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü

Zonguldak'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde sis yüzünden görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu aralıklarla görülmesi bekleniyor.

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