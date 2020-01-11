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  4. Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'daki içme suyu sıkıntısı giderildi

Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'daki içme suyu sıkıntısı giderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz: - "Tertemiz bir suya kavuştuk. Nereden mi biliyorum. Şimdi protokolün önünde pet şişe yok. Bundan sonra Akçakoca suyu olacak"

Yaz aylarında 25 bin olan nüfusunun 4 katı yerli ve yabancı turisti ağırlayan Düzce'nin sahil kenti Akçakoca ilçesinde 4 yıl önce yapımına başlanan içme suyu arıtma tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Akçakoca'da yaz aylarında yaşanan tatilci yoğunluğu dolayısıyla ortaya çıkan içme suyu sıkıntısını giderecek arıtma tesisi, 4 yıl süren çalışmaların ardından hizmete girdi.

Tesisin açılış töreninde konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, geçmiş dönemlerde kente hizmette bulunan belediye başkanlarına teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik olduğu takdirde Akçakoca'nın her zaman kazanacağını belirten Yanmaz, "Bizler birlik olursak birçok şeyi Akçakoca'da başarmamız her zaman olağan olacaktır. Bu birlik ve dirliğimizi asla unutmamalıyız. Burayı yapan firma sahibine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yanmaz, geçmişte Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin buradan bidonlar ile su taşıdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kışın ortasında mutlaka açalım dedik. Annelerin, bacılarım musluktan ne su içebiliyorlardı ne de eşyalarını yıkıyorlardı. Öyle bulanık bir su akıyordu. Çabuk olması için firma sahibiyle görüştük. O da sözünü tuttu ve kışın ortasında açılışı yaptık. Tertemiz bir suya kavuştuk. Nereden mi biliyorum. Şimdi protokolün önünde pet şişe yok. Bundan sonra protokolün önünde Akçakoca suyu olacak."

Yanmaz, "Değerli annelerim, değerli bacılarım bundan sonra su işte şu gördüğünüz bardaktan içilir." diyerek tesiste arıtılan suyu içti.

Konuşmasının ardından Başkan Yanmaz, geçmiş dönem belediye başkanlarına plaket takdim etti.

Folklor ekibinin dans gösterisinin ardından kurdele kesimi ile içme suyu arıtma tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

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Akçakoca Düzce temiz su

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