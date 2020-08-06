Batık tırnakla bu yöntemlerle mücadele edin! Günde en az 2 kez, 15 dakika boyunca...

Batık tırnak erken tedavi edilmezse ağrılı enfeksiyonlar oluşabilir. Enfeksiyonla sonuçlanan tırnak batmasına, iltihaplı akıntılar ve yangı gibi yeni semptomlar eklenir. Uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle tırnak batması şikayetinden hızlı ve kolayca kurtulabilirsiniz. İşte, batık tırnakla başa çıkmanın yolları…

TIRNAK BATMASI NEDEN OLUR?

Oldukça ağrılı bir tablo ortaya çıkaran tırnak batması birçok sebepten oluşabilir. Bu durumdan muzdarip olanlar günlük hayatlarını etkileyen önemli şikayetlerle karşılaşırlar. Tedavi başlatabilmek için tırnak batmasının nedeni bilinmelidir. Tırnak batmasının yaygın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Tırnak boyutunun tırnak yatağından daha geniş olması,

Tırnakları sıkıştıran dar ayakkabılar giyilmesi,

Tırnakların yanlış kesilmesi,

Tırnağı etkileyecek şekilde parmak bölgesinden yaralanmak,

Yanlış uygulanan pedikür,

Tırnağın kalınlaşmasına neden olan mantar enfeksiyonları.

TIRNAK BATMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Erken tedavi edilmeyen tırnak batmalarına cerrahi müdahale gerekebilir. Bu sebeple tırnak çevresinde enfeksiyona bağlı akıntı oluşmadan önlem alınmalıdır. Hafif durumlarda ilaç tedavisine gerek kalmadan ufak müdahalelerle şikayetlerinizi yok etmeniz mümkün. Tırnak batmasıyla başa çıkabilmek için evde yapacağınız uygulamalar şu şekilde sıralanabilir: