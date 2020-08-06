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Batık tırnakla bu yöntemlerle mücadele edin! Günde en az 2 kez, 15 dakika boyunca...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tırnak batması, tırnağın deri içine doğru uzayarak cilde gömülmesiyle oluşan bir problemdir. Çoğunlukla ayak tırnaklarında görülen bu problem, ağrı ve şişme gibi semptomlarla kendini gösterir. Erken tedavi edilmediğinde günlük hayatı etkileyecek önemli rahatsızlıkları beraberinde getirebilir. Peki, tırnak batması neden olur? Tırnak batmasını evde tedavi etmek mümkün müdür?

Batık tırnakla bu yöntemlerle mücadele edin! Günde en az 2 kez, 15 dakika boyunca...

Batık tırnak erken tedavi edilmezse ağrılı enfeksiyonlar oluşabilir. Enfeksiyonla sonuçlanan tırnak batmasına, iltihaplı akıntılar ve yangı gibi yeni semptomlar eklenir. Uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle tırnak batması şikayetinden hızlı ve kolayca kurtulabilirsiniz. İşte, batık tırnakla başa çıkmanın yolları…

TIRNAK BATMASI NEDEN OLUR?

Oldukça ağrılı bir tablo ortaya çıkaran tırnak batması birçok sebepten oluşabilir. Bu durumdan muzdarip olanlar günlük hayatlarını etkileyen önemli şikayetlerle karşılaşırlar. Tedavi başlatabilmek için tırnak batmasının nedeni bilinmelidir. Tırnak batmasının yaygın nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Tırnak boyutunun tırnak yatağından daha geniş olması,

  • Tırnakları sıkıştıran dar ayakkabılar giyilmesi,

  • Tırnakların yanlış kesilmesi,

  • Tırnağı etkileyecek şekilde parmak bölgesinden yaralanmak,

  • Yanlış uygulanan pedikür,

  • Tırnağın kalınlaşmasına neden olan mantar enfeksiyonları.

TIRNAK BATMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Erken tedavi edilmeyen tırnak batmalarına cerrahi müdahale gerekebilir. Bu sebeple tırnak çevresinde enfeksiyona bağlı akıntı oluşmadan önlem alınmalıdır. Hafif durumlarda ilaç tedavisine gerek kalmadan ufak müdahalelerle şikayetlerinizi yok etmeniz mümkün. Tırnak batmasıyla başa çıkabilmek için evde yapacağınız uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:

  • Tırnak batmasına eğilimli bir yapınız varsa ayak bakımı yaparken dikkatli davranmalısınız. Tırnak yanlış kesildiğinde deri içine doğru uzayarak batmaya sebep olur. Tırnaklarınızı kare şeklinde kestikten sonra törpü yardımıyla tırnak köşelerini düzeltmek tırnak batmasını engelleyecektir.

  • Tırnağınızın yumuşaması için ayağınızı gün içinde en az 2 kez 15 dakika boyunca suda bekletin. Uygulamadan sonra size ait bir havluyla ayaklarınızı kurutmayı ihmal etmeyin.

  • Yumuşayan tırnağı bir cımbız ya da törpü yardımıyla deri üzerinden kaldırarak pamuk yerleştirin. Pamuğu yerleştirdikten sonra sabitlendiğinden emin olun ve her gün pamuk topunu değiştirin.

  • Batık bulunan tırnağınızın bakımını yaparken antibakteriyel jel ya da çay ağacı yağı gibi antiseptik ürünler kullanın. Günde en az bir kez yapılması önerilen bu işlem tırnağınızda enfeksiyon gelişmesini engelleyecektir.

  • Tırnak batması şikayetlerinin görüldüğü dönemlerde topuklu, dar ve sivri uçlu ayakkabılar giymekten kaçının. Yanlış ayakkabı tercihi, iltihaplanmalara yol açarak tedavi sürecini uzatır.

  • Açık ve rahat ayakkabılar giyemediğiniz durumlarda mutlaka "batık tırnak koruyucusu" temin edin ve düzenli olarak kullanın.

  • Aldığınız önlemlere rağmen tırnak çevresinde ağrı devam ediyorsa doktor kontrolünde merhem kullanabilirsiniz.

  • Evde yaptığınız batık tedavisi cevap vermiyor, bölgedeki hassasiyet ve akıntı ise şiddetle devam ediyorsa doktorunuz antibiyotik tedavisine başlayabilir. İleri olgularda cerrahi müdahale ile batan tırnağın bir kısmı çıkarılarak hastanın şikayetleri kısa sürede ortadan kaldırılır.
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