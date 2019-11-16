Batman Çayı'nda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Balık tutarken Batman Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu.
Bıçakçı köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında 11 Kasım'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Süleyman Çelik'in (19) cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından bulundu.
6 gündür devam eden arama çalışmaları kapsamında Çelik'in cesedine, çaya düştüğü noktadan yaklaşık 5 kilometre uzakta suyun 1,5 metre altında ulaşıldığı belirtildi.
Çelik'in cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Batman Çayı kıyısında 11 Kasım'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Süleyman Çelik'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.
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