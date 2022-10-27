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Batman'da 3 cinayet zanlısı tutuklandı

27.10.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da farklı tarihlerdeki iki cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Batman'da 3 cinayet zanlısı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 12 Ağustos'ta Hilal Mahallesi'nde İ.K'nin evinin balkonunda el yapımı patlayıcıyla öldürülmesi olayına ilişkin 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve İ.Ç. tutuklandı. İluh Mahallesi'nde 14 Temmuz'da ateşli silahla öldürülen C.K'nin faillerinin yakalanmasına yönelik ise Diyarbakır, İstanbul ve Zonguldak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan M.E. tutuklandı. (AA)

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