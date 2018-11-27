HABER

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:46 | Son Güncelleme

Batman'da saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristin kaldığı eve güvenlik güçlerince operasyon düzenlendi. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis şehit düştü.

Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi.

PARTNERKadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!Kadının sırtından çıkanı görünce dehşete düşeceksiniz!
Japon deprem uzmanı: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacakJapon deprem uzmanı: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacak
Bodrum'da anonsla sel uyarısıBodrum'da anonsla sel uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Özel Harekat polis çatışma

En Çok Okunan Haberler

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bitmiyor Bu kansizlar Askerimiz Polisimizi Tanri Korusun
Doğuda şehir giriş çıkışları kontrol altında olmalı,özellikle Batman Diyarbakırda gizlenemeyenler için bir kaçış noktası. Kış geldi dağdan şehire inip çıkarlar
yaralı Polisimize çok geçmiş olsun Allah Ailesine sevdiklerine bağışlasın sağlığına kavuşsun Allah Askerimizi Polisimizi korusun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan terörist Ali Akbaş öldürüldü

Bakanlık duyurdu: Ali Akbaş öldürüldü!

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Sosyal medya bunu konuşuyor! Dikkat çeken hata

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.