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Batman'da feci kaza! Cami külliyesi inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 19 yaralı

25.11.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden cami külliyesinin iskelesi çöktü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Yaşanan olayla ilgili Batman Valiliği'nden açıklama geldi.

Batman'da feci kaza! Cami külliyesi inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 19 yaralı

Batman Valiliği, Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Batman Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 14.52 sularında Gültepe Mahallesi’nde (Esentepe Külliyesi içerisinde yer alan) camii inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana geldiğini belirtti.

FGH

Açıklamada, olayın ihbar alınması akabinde olay mahalline çok sayıda AFAD, 112, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi. Açıklamanın devamında, “İskele altında mahsur kalan 20 vatandaşımız çok ivedi kurtarılarak Batman ili içerisindeki hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri vefat etmiştir. Vuku bulan olay ile alakalı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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(İHA)

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Batman İnşaat

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