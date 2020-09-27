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Batman'da filyasyon doktoruna saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 20:26 | Son Güncelleme

Batman'da bir eve koronavirüs denetimine giden doktor saldırıya uğradı. Saldırıda doktorun burnunda kırıklar oluşurken, saldırgan yakalandı.

Batman'da filyasyon doktoruna saldırı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Pazaryeri Mahallesi'nde bir adrese korona virüs denetimine giden filyasyon ekibinde görevli doktor Emrah Yavuzkılıç'ın, denetim esnasında bir şahsın saldırısına uğradığı ve burnunun kırıldığı tespit edilerek müşahede altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Olaya karışan iki kişi hakkında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle idari yaptırım cezası uygulanmış, olayı gerçekleştiren saldırgan ise güvenlik güçlerince en kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmiştir. Korona virüs pandemisi sürecinde gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için görev başında olan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan sağlık çalışanlarına yönelik bu gibi menfur saldırıları nefretle karşılıyor, saldırganları en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.

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