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Batman'da 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü!

30.05.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Gercüş ilçesinde fırından ekmek alan vatandaş, caddeden geçen köpeğin aç olduğunu fark edince ekmeğini paylaştı. Su alarak köpeğe elleriyle su içiren duyarlı kişinin yaptıkları 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Gercüş'te Libya Tekin isimli bir kişi, dün akşam saatlerinde ekmek almak için sokağa çıkıp fırına gitti. Elinde ekmekle fırından çıkan Tekin, bu sırada sokaktan bitkin halde geçen köpeği gördü. Hemen yanına gidip hayvanı seven Tekin, aldığı ekmeği köpekle paylaştı. Marketten su da alıp kendi elleri ile köpeğe içiren Tekin'in davranışı, insanlık ölmemiş dedirtti.

Fırına ekmek almaya gittiğini, çıktığında da köpekle karşılaştığını belirten Tekin, şunları söyledi:

"Bağlarbaşı Mahallesi üç yolda sokak köpeğine denk geldim ve aç olduğunu fark ettim. Vicdanım el vermedi, ekmeğimin yarısını köpek ile paylaştım daha sonra büfeden bir su alıp köpeğe içirdim. Duyarlı vatandaşların bu duruma kayıtsız kalmayacağını biliyorum. Bir çağrım var, halkımızın, hayvanların da bir canının olduğunu unutmamasını istiyorum."

İHA

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