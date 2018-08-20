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Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 20:58 | Son Güncelleme

Batman kent merkezi Ahmet Arif Bulvarı üzerinde tartıştığı eşini defalarca bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 aydan bu yana ayrı yaşayan ve boşanmak isteyen eşi ile tartışan Abdurrahman İ., herkesin gözü önünde Cahide İ.’yi (40) defalarca kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile cinnet getiren kocanın elinden kurtarılan Cahide İ. vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cahide İ. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçak darbelerinden birinin Cahide İ’nin kalbine yakın isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Eşini defalarca kez bıçaklayarak ağır yaralayan Abdurrahman İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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Batman cinayet kan donduran haber

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vallahi hiç kimse kusura bakmasın herkes oturdu kalktı insanlara dikkat etsin evlenirken cebine bakıyor mu hayatına bakıyor iş imkânına bakıyor Ondan sonra yine işine O da gelmiyor O da yetmiyor Ayrılık Öyle kolay değil yani kimsenin gururuyla haysiyet ile oynamanın hakkı yok yani
MahLook idam edilmeli.
yine madur kadın olacak o koca karısına defalarca bicakvuracaj hale neden geldi kimse sormayacak.
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