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Batman'da teröristlerin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Batman’da 28 Mayıs tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyünde mağarada yakalanan İran uyruklu Hemin kod adlı H.O., Irak uyruklu Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.’nin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

İşte o fotoğraflar...

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Teröristlerden İran uyruklu H.O. ile U.T.’nin 4 Ekim 2018’de Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi’nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit düştüğü saldırının faili oldukları tespit edilmişti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen teröristler tutuklanmıştı.
Teröristlerin sıkıştırıldığı mağarada yapılan aramada 4 uzun namlulu silah, el bombaları, telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Teröristlerden İ.A.’nın, jandarmada verdiği ilk ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramada ise RPG 7 roketatar, roketatar sevk fişeği, 50 fişek, 1 uzun namlulu silah, dürbün, hücum yelekleri, telsiz, batarya ve 50 metre uzunluğunda kablo bulundu.
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