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  4. Batman'da trafik kazası: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Batman'da trafik kazası: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

20.04.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Batman'da trafik kazası: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesi Kırkat köyü mevkisinde henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen otomobil ile bir başka otomobil çarpıştı.

Kazada, Veysi Alay (23), Harun Alay (17), Şükrü Alay (41), Murat Barlık (44), Ergin Çelik (40) ve Lazgin Çelik (32) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından birisinin durumunun ağır olduğu belirtilen yaralılar, Gercüş Devlet Hastanesine, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere sevk edildi. (AA)

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trafik kazası Batman

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