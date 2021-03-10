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Batman Valisi Şahin yaralıları hastanede ziyaret etti

10.03.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Batman Valisi Şahin yaralıları hastanede ziyaret etti

Batman’ın Sason ilçesi Gürgelinli köyü mevkiinde 2 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaza sonrasında hastaneye giderek yaralıları ziyaret eden Batman Valisi Hulusi Şahin, servisin kapasitesinin üzerinde yolcu aldığını söyledi.Yaralıları hastanede ziyaret eden Batman Valisi Hulusi Şahin ziyaretin ardından açıklama yaptı.

Batman’ın Sason ilçesi Gürgelinli köyü mevkiinde 2 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaza sonrasında hastaneye giderek yaralıları ziyaret eden Batman Valisi Hulusi Şahin, servisin kapasitesinin üzerinde yolcu aldığını söyledi.
Yaralıları hastanede ziyaret eden Batman Valisi Hulusi Şahin ziyaretin ardından açıklama yaptı. Vali Şahin, “İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizi taşıyan servis aracı virajı alamayarak uçuruma yuvarlanıyor. Maalesef iki evladımızı kaybettik. 3’ü ağır olmak üzere 24 yaralı var. Yaralılarımız Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hem adli hem de idari tahkikata başlanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Vefat eden evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yolcu kapasitesinin üzerinde servisin yolcu aldığı görülüyor. Öğrencilerimiz dışında serviste başka yolcularında alındığı görülüyor. Kazanın yaşandığı yer bir uçurumdur. Çok büyük bir felaket olabilirdi” dedi.
Vali Şahin kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Batman Valisi Şahin yaralıları hastanede ziyaret etti

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