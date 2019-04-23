Batman'da 23 Nisan'da kutlamalarında maket gösterisine ilgi 

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, anaokulu öğrencilerin hazırladığı maket gösterisi büyük beğeni topladı.

Batman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar ve Batman Üniversitesi Rektörü Aydın Durmuş'un katılırken, Batman Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Demir'in katılmadığı gözlendi.

Kutlama programı kapsamında anaokulu öğrencinin hazırladığı maket gösterisi beğeni topladı. Öğrencilerin sergilediği çeşitli etkinlerin ardından program son buldu.

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