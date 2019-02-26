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Batman'da bir kadını gasbeden zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:36 | Son Güncelleme

Batman'da bir kadını gasbeden zanlı tutuklandı

Batman'da bir kadını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu gasbeden zanlı, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Gasp anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kamera görüntülerini inceleyerek, zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheli K.H.G, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Batman gasp

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