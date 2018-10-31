İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince "İmar Barışı"na ilişkin düzenlemenin geçerli olduğu tarihten sonra yapıldığı tespit edilen kaçak iki binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan kaçak yapı ekibince "İmar Barışı"na ilişkin yasanın geçerli olduğu tarihten sonra inşa edilen yapıların tespiti için yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Aksoy, "Tespit edilen yapılar, alınan encümen kararının ardından tek tek yıkılacak." dedi.

Aksoy, Batman'ın planlı ve düzenli gelişimi konusunda kararlı olduklarına işaret ederek, şimdiye kadar Gültepe ve Tilmerç Mahallelerinde tespit edilen iki yapının yıkımının gerçekleştirildiğini belirtti.

"Bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir." diyen Aksoy, bu doğrultuda, kaçak yapıların yıkımı konusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Aksoy, "İmar Barışı"nın bir milat olduğuna dikkati çekerek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aldığı bu karar hem kentlerde görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi açısından hem de insanların yapı kayıt belgelerine kavuşması açısından önemli." ifadesini kullandı.

