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Batman’da inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

24.12.2020 16:30 | Son Güncelleme:
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Batman’da inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Batman merkezde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesi çöktü.

Batman merkezde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesi çöktü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, TEİAŞ binasında meydana geldi. Binanın dış cephesini boyamak için kurulan iskele çöktü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ali Oğuz (32) isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ali Oğuz, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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