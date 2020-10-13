HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlığı

Batman’da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 01:04 | Son Güncelleme

Batman’da bir kadın girdiği dükkanda kaşla göz arasında bir cep telefonu çaldı.

Batman’da bir kadın girdiği dükkanda kaşla göz arasında bir cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu mağazasında bulunan görevlinin bir anlık dalgınlığını fırsata çeviren kadın, kaşla göz arasında tezgahta bulunan bir cep telefonunu alarak çantasına koydu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın mağazadan hızla uzaklaşırken, tezgahın üzerindeki cep telefonunun olmadığını fark eden mağaza görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını kadının gerçekleştirdiğini tespit eden mağaza görevlisi durumu polise bildirdi.
Polis, telefonu çalan hırsızın yakalanması içi çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın cezaİZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
İşte şam tatlısının tarifi...İşte şam tatlısının tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz
Almanya'dan Oruç Reis tepkisi: Akıllıca bir adım olmaz
12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 58 can kaybı, bin 614 yeni hasta
12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 58 can kaybı, bin 614 yeni hasta
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Güpegündüz kaçırmışlardı! 'Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım'
Güpegündüz kaçırmışlardı! 'Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım'
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
İZBAN’da sigara içip şarkı söyleyen şahıslara 13 bin liraya yakın ceza
Osmaniye'de bahçede otururken hemen yanlarına düştü: Göktaşı ise satmak istiyorum
Bahçede otururken hemen yanlarına düştü
İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı
İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı
Ordu'da orman yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi
Acı olay! Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti
12 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.