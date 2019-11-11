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Batman’da Kıran-2 operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

Batman İl Jandarma Komutanlığı’nca Kıran-2 operasyonu kapsamında Hasankeyf kırsalında teröristlere ait 4 sığınak, 20 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca sözde Mava alanında 9 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlatılan Kıran-2 Şehit Uzman Jandarma VI Kıdemli Çavuş Bülent Doğan operasyonu kapsamında 20 JÖH timi ile TIA faaliyetinin icra edildiği belirtildi.

Batman’da Kıran-2 operasyonu

Batman İl Jandarma Komutanlığı’nca Kıran-2 operasyonu kapsamında Hasankeyf kırsalında teröristlere ait 4 sığınak, 20 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca sözde Mava alanında 9 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlatılan Kıran-2 Şehit Uzman Jandarma VI Kıdemli Çavuş Bülent Doğan operasyonu kapsamında 20 JÖH timi ile TIA faaliyetinin icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Valimiz Hulusi Şahin tarafından da Karakaş Üs Bölgesi’nden takip edilen operasyon kapsamında 4 adet sığınak tespit edildi. Tespit edilen sığınaklarda tuzaklanmış vaziyette 1 adet RPG-7 antitank roketi, 20 kilogram patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

Batman’da Kıran-2 operasyonu

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