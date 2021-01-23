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Batman’da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

23.01.2021 19:54 | Son Güncelleme:
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Batman’da mezarlıkta erkek cesedi bulundu

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Karaoğlak köyü mezarlığında vücudunda darp ve bıçak izine rastlanan erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgilere göre, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karaoğlak köyü mezarlığında, vücudunda darp ve bıçak izleri bulunan erkek cesedi bulundu.

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Karaoğlak köyü mezarlığında vücudunda darp ve bıçak izine rastlanan erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karaoğlak köyü mezarlığında, vücudunda darp ve bıçak izleri bulunan erkek cesedi bulundu. Cesedi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burada yapılan incelemede cesedin 62 yaşındaki Fahrettin Akın’a ait olduğu tespit edildi. Akın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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