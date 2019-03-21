Batman’da Nevruz kutlamalarında 32 kişi gözaltına alındı, 1 kişi yaralandı

Batman’da düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında 32 kişi gözaltına alınırken, ismi öğrenilmeyen 1 çocuğun atılan taşlar nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) tertip komitesi tarafından Pazaryeri Mahallesi Şehirler Arası Otobüs Terminali yanında düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında örgüt lehine slogan atan, PKK bayrağı açan ve polise taş attığı belirlenen 32 kişi gözaltına alındı. Atılan taşlar nedeniyle yaşı küçük olduğu belirtilen bir çocuğunda gözünden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Lastik yakarak gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Nevruz kutlamalarına katılan kalabalık dağıldıktan sonra farklı noktalarda lastik yakarak gösteri yapmak istedi. Polisin uyarısına rağmen gösteri yapan grupları müdahale edildi. Polisin müdahale ettiği gruplar dağıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı Nevruz kutlamaları sırasında PKK propagandası yaptığı ileri sürülen 32 kişi gözaltına alınarak, Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

