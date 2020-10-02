Batman’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Batman-Beşiri karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Batman-Beşiri karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 72 ED 121 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine Kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



