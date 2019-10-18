Batman'da "Uluslararası 10. Din Görevlileri Sempozyumu"

"O bölgede 300 milyonun üzerinde Müslüman yaşıyor. Oraya hiç Müslüman kılıcı gitmemiş, hiç Müslüman ordusu görmemiş ama o kadar güzel Müslümanlar ki 'herhalde gerçek Müslümanlık budur dedim. Oradaki hoş, tatlı Müslümanları gördüğümde çok etkilendim. Oraya doğrulukla giden Müslüman tüccarlar vasıtasıyla İslam'ı öğrenmişler. Bunu bence akademik olarak çalışmak lazım."

Sempozyumun teması olan "davet dili"nin bu çerçeveden kullanılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Özellikle din görevlilerimize sesleniyorum; 'camilerin çocukların sesiyle çınlamadığı din kaybolmaya, yıkılmaya mahkumdur' diye bir söz vardır. Lütfen çocuklara kötü davranmayın. Özellikle bazı hacı dayılar var ellerinde sopalar. Lütfen onlara fırsat vermeyin. O çocuklar, o camilerin, bu dinin geleceğidir."

- "Doğru sözler ancak kalplere hitap etmelidir"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, programa davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, sempozyumun temasının önemine dikkati çekti.

İslam'a davet dilinin önemini vurgulayan Karadaği, "Davet yaparken de hikmete ihtiyaç var. Hikmet kavramı Kur'an'da en çok kullanılan kavramlardan bir tanesidir. Burada hikmet doğru akıl, doğru düşünce ve onu doğru kullanmaya işaret eder. Hikmet doğru sözü, doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde kullanmak ve yerine koymak gerekir ama doğru nasihate gelince doğru sözler ancak kalplere hitap etmelidir, nefisleri arındırmaya hitap etmelidir. Ruhlarımızı yüceltici, kalplerimizi rahatlatıcı, dinlendirici bir üslup kullanılmalıdır. Bu dört şey bir araya geldiği zaman işte bu ümmetin elinde çok büyük şeyler gerçekleşir." diye konuştu.