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Batman'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

Saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın, Amasya'nın Suluova ilçesindeki ailesine acı haber verildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın, Amasya'nın Suluova ilçesindeki babaevinde yas var.

Baba Niyazi (54) ile anne Fatma Aydın'a, oğullarının şehadet haberi Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz tarafından Yeni Mahalle'deki ikametlerinde verildi.

Şehidin babaevi ile bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehidin babası Niyazi ve annesi Fatma Aydın'a taziyede bulunmak isteyen komşuları şehidin babaevine geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya babaevi Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın Suluova şehit

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