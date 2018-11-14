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Batman'daki terör saldırısında yaralanan asker memleketine geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Batman'da 4 Ekim'de, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz memleketine geldi

Batman'da 4 Ekim'de, PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) taburcu olan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz, memleketine geldi.

GATA'daki tedavisinin ardında taburcu olan Akyüz, ambulans helikopterle Trabzon Havalimanı'nda, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ile diğer ilgililerce karşılandı.

Gazi Akyüz ile bir süre sohbet eden Gümrükçüoğlu, burada yaptığı açıklamada, gazi Akyüz'ü sağlıklı şekilde Trabzon'da görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Allah onu ailesine ve vatanımıza bağışladı. Olaydan itibaren kendisinin sağlığı ile yakından ilgilendik. Allah'a şükür bugün kendisini sağlıklı bir şekilde karşılama fırsatımız oldu." ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu, terörle mücadele çalışmalarına da değinerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi bundan sonra da kararlı şekilde devam edecektir." dedi.

Gazi Muhammet Salih Akyüz daha sonra ambulansla kara yolu ile memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki evine gitti.

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