Bayat Ekmeği Tazelemenin Püf Noktaları

Neredeyse her evin her gün tükettiği ekmek toplum nezdinde kutsal bir yere sahip olsa da ekmek israfının bir türlü önüne geçilemiyor. Ekmeklerin çöpe atılmasının temelinde yatan sebep ise; gereğinden fazla alınan ekmeklerin bayatlamaya başlamasıyla birlikte kendilerine sofrada yer bulamamaları. Taze ekmek elbette mis kokusu ve çıtır çıtır havasıyla daha çekici gelir. Ancak bayat ekmekleri de ufak tefek uğraşlarla tazelemek veya değerlendirmek mümkün. 1. Buharda ısıtmak Ekmek buharlama, bayatlamış ekmekleri tazelemenin en etkili yollarından biridir. Bunun için kaynamış su dolu bir tencerenin üzerine süzgeç koyun. Ekmekleri bu süzgece yerleştirdikten sonra üstlerini bir kapakla kapatın. Su buharıyla yumuşayan ekmekler ilk günküne yakın tazelikte sofrada yerini almaya hazır hale gelir. 2. Ekmekleri fırınlamak Fırın tepsisine yerleştirilen bayat ekmekler, kısa bir süre ısıya maruz kaldıklarında tazelenir ve sıcacık olurlar. Ekmekleri fırında uzun süre tutmak ise sertleşmelerine neden olacağı için süreye dikkat edilmelidir. Bayat ekmeği fırında yumuşatmak için üstlerine su serpebilirsiniz, doğrudan fırına verilen ekmekler daha kıtır olurlar.

4. Tavada ısıtmak Fırınlama ya da buhar yöntemlerinin uygulanamadığı durumlarda bayat ekmek tavada da ısıtılabilir. Bunun için ekmekleri tavaya dizdikten sonra üstlerine su serpin ve tavanın kapağını kapatın. Kısa bir süre sonra ekmekleri tavadan alıp en azından biraz daha taze bir şekilde tüketebilirsiniz. Kurumuş Ekmek Nasıl Değerlendirilir? 1. Minik ekmek atıştırmalıkları Dilimlenmiş bayat ekmeklerin üstleri peynir, sucuk, domates, biber karışımıyla kaplanarak fırında pişirilebilir. Bu minik atıştırmalıklar kahvaltılarda, ara öğünlerde, misafir ağırlarken farklı bir seçenek olabilir. 2. Köfte veya pane harcı Rondoda çekilerek buzdolabı poşetine koyulan ve bu şekilde buzdolabında muhafaza edilen bayatlamış ekmekler köfte yaparken kullanılabilir. Hem bu şekilde ekmek ziyan edilmemiş hem de köfteye katmak için taze ekmeği ıslatıp ufalamakla uğraşılmamış olur. Rondoda çekilmiş bayat ekmekler aynı zamanda pane harcı olarak da kullanılabilir. 3. Çorba kıtırı Domates, tarhana, mercimek gibi çorbalara katılan ekmek kıtırları hem sunumu hem de çorbanın tadını güçlendirir. Küp küp doğranmış bayat ekmekleri kıtırlaşana kadar fırında ısıtın. Soğuduktan sonra çorbaya ilave edilen. İsteğe bağlı olarak baharat ile karıştırılarak da yapılabilir.

4. Sarımsaklı ekmek Pizza restoranlarının vazgeçilmezi olan sarımsaklı ekmek evde de rahatlıkla yapılabilir. Ezilmiş sarımsağı kekik, karabiber, fesleğen gibi baharatlarla tatlandırarak bir karışım oluşturun. Dilim ekmeklerin üzerine zeytinyağı gezdirdikten sonra bu karışımı sürün. Bu şekilde fırına verilen ekmeklerin on dakika kadar pişirilmesi yeterli olur. 5. Hayvan dostlara yemek Bayat ekmekler ile yapılabilecek en güzel şeylerden biri de onları paylaşmak. Özellikle kış aylarında sokakta yaşayan hayvanların yemek bulma problemleri artar. Soğuktan etkilenmemeleri ve yaşamlarına devam edebilmeleri için beslenmeleri şarttır. Artan yemeklere veya kasaptan temin edilen kemiklerin kaynatılmış suyuna katılan ekmekler sokakta yaşayan dostlarımız ile paylaşılabilir. Pencere kenarlarına ise kuşlar için bayatlamış ekmekler küçültülerek konulabilir. 6. Buzdolabında muhafaza ekmek Kısa süre içerisinde küflenebilen ekmeklerin buzdolabında muhafaza edilmesi tazeliğini korumalarını sağlar. Dondurulan ekmeklerden daha sonra tost yapılabilir, ısıtarak değerlendirilebilir. 7. Ekmek köftesi Ekmek köftesi yapmak için kurumuş ekmekleri ufaladıktan sonra peynir, rendelenmiş soğan, nane, karabiber, maydanoz ve yumurta ile karıştırın. Köfte kıvamına gelinceye kadar karıştırmaya devam edin. Karışımda kullanılan malzemeleri isteğinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin sebze rendeleyip karışıma katarak çocuğunuzun sebze tüketmesini sağlayabilirsiniz. Köfte kıvamına gelen ekmeklere avuçlarınızın yardımıyla şekil verin kızgın yağda bir iki dakika kadar kızartın. Bu işlemi yağda yapmak istemeyenler üzerine kağıt koyulmuş fırın tepsisinde ekmeklerini pişirebilirler.