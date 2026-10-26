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Sosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktı: Tam 50 kilo verdi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 yıldır oto sanayi sitesinde çalışan Mia Uyanık, sanayinin yoğun çalışma temposuyla bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düştü. Bir süre farklı alanlarda çalışan Uyanık, mekanik ustalığı yapmaya başladı.

Sosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktı: Tam 50 kilo verdi!
Çiğdem Berfin Sevinç

Etimesgut ilçesindeki oto sanayi sitesinde 5 yıldır çalışan Mia Uyanık, sanayinin yoğun çalışma temposu sayesinde bir yılda 120 kilodan 70 kiloya düştü.

Sosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktı: Tam 50 kilo verdi! 1

Egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı alanlarda çalıştıktan sonra mekanik ustalığı yapmaya başlayan Uyanık, gün boyu hareket halinde olduğu işinde hem mesleki deneyim kazandı hem de 50 kilo verdi.

Sosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktı: Tam 50 kilo verdi! 2

"5 YILDIR SANAYİNİN BİRÇOK NOKTASINA PARMAĞIM DEĞMİŞTİR"

Sanayinin egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı alanlarında 5 yıldır çalışarak deneyim kazandığını belirten Mia Uyanık, "Sanayiye sosyal medyacı olarak girmiştim. Ustama 'Bana bu işi öğretin' dedim, ilk başta öğretmedi. Bana, 'Sen arabanın başında durma' diyorlardı. Sonrasında ben de lastikçi ve egzozcu gibi farklı işlerde çalıştım. Şu anda da mekanikçiyim. 5 yıldır sanayinin birçok noktasına parmağım değmiştir. Bu meslekte yaşa hiç bakmıyorum. Sanayide erkek kültürü daha fazla olduğu için ‘Nasıl olabilir?' gibisinden bakıyorlar. İlk başta bu önyargıları kırmamız gerekiyor. İnsanlar sanayide hiç kadın ustalara alışık değiller. Yavaş yavaş bunları kırmaya çalışıyoruz" dedi.

Sosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktı: Tam 50 kilo verdi! 3

"BİR YIL ÖNCE 120 KİLOYDUM, ŞU AN 70 KİLOYUM"

Sanayinin yoğun çalışma temposu sayesinde bir yılda 50 kilo verdiğini aktaran Uyanık, "Bir yıl önce 120 kiloydum, şu an 70 kiloyum. Sanayinin kendi içinde yoğun temposu var. Çalışırken sürekli eğiliyoruz, kalkıyoruz, gidiyoruz, bol bol kalori yakıyoruz. O yüzden ben de çok rahat bir şekilde sanayide kilo verdim. Bu tempoyla beraber de 120 kilodan 70'e düştüm. Tabii 70 kilo olmanın verdiği rahatlıkla daha rahat koşabiliyorum. Kilo vermek benim için daha konforlu oldu" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktı: Tam 50 kilo verdi! 4

"SANAYİ GERÇEKTEN YOĞUN TEMPOSU OLAN BİR YER"

Uyanık, sektörde kadın usta sayısının artması için çeşitli faaliyetlerin yapılması gerektiğini ifade ederek, "Günde 10 bin adım atmışlığım var. Çünkü sanayi gerçekten yoğun temposu olan bir yer. Oturdun mu oturuyorsun, çalıştın mı çalışıyorsun. Bu yoğun tempoda da hala kilo veriyorum. Bu sektörde benim gibi daha çok kadın ustaların artmasını istiyorum. Kadın ustaların artması açısından faaliyetler yapılması lazım" diye konuştu.

Sosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktı: Tam 50 kilo verdi! 5

Sosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktı: Tam 50 kilo verdi! 6

Sosyal medyacı olarak girdi sanayi ustası olarak çıktı: Tam 50 kilo verdi! 7

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Anahtar Kelimeler:
Kilo vermek sanayi Kadın
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