Dünyanın lider nükleer teknoloji şirketlerinden Rosatom, farklı ülkelerde yer alan ve 16’sı Rusya da, 5’i de uluslararası olmak üzere toplam sayısı 21’e ulaşan bilgi merkezleriyle toplumu nükleer teknolojiler konusunda bilgilendiriyor. ANO Energy of the Future Genel Müdür Yardımcısı Alexandr Baybakov, “Nükleer güce sahip olmak, insanların hayatlarını kolaylaştırmak demektir" dedi.

Rosatom’un en önemli bilgi merkezlerinden biri de Türkiye’de, Mersin’de faaliyet gösteren Akkuyu Nükleer Mersin Bilgilendirme Merkezi. ANO Energy of the Future Genel Müdür Yardımcısı Alexandr Baybakov, "Bizim görevimiz, insanlara basit ve kolay anlaşılabilir bir dil ile nükleer güç santrallerinin çevreye hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini anlatmak. Böylece insanların güven seviyesi yükseliyor” dedi.

Tomsk’da kurulan ilk nükleer bilgilendirme merkezini, bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi ziyaret ederken, bu rakam merkezlere olan yoğun ilgiyi de gösteriyor.

"Bilim ve teknolojiyi tanıtıyoruz"

Akkuyu Nükleer Mersin Bilgilendirme Merkezi’ni ziyaret eden Baybakov, nükleer bilgi merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi konusunda dünyanın en kalifiyeli uzmanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Baybakov, 2010 yılından itibaren bilgilendirme merkezlerinde görev alıyor. Genel olarak, bilgi merkezlerinin kurulmasın ve geliştirilmesinden sorumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bilimsel, metodolojik malzemeler gibi eğitim için gerekli olan bilgilerin oluşturulması ve gözlemlenmesi görevi ile birlikte, çalışma sürecinin denetimini de yürütüyor.

Uluslararası bilgi merkezlerinin yapısı hakkında bilgi veren Baybakov, "Şu an Dacca (Bangladeş), Hanoi (Vietnam), Minsk (Beyaz Rusya), ve Astana’da (Kazakistan) bilgi merkezlerimiz var. Merkezlerimizin başlıca görevleri bilimin ve yenlikçi gelişmelerin tanıtımı ve modern nükleer teknoloji eğitimidir" ifadelerini kullandı.