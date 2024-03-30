Bayburt canlı seçim sonuçları! Bayburt yerel seçim sonuçları belli oldu mu? AK Parti’nin adayı Mete Memiş mi, MHP adayı Hükmü Pekmezci mi kazandı?

Bayburt'ta yerel seçim heyecanı... 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Bayburtlular bu sefer de yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Kimin kazanacağı yakından takip edilirken Bayburtlular seçim sonuçlarını merak ediyor. Bayburt'ta AK Parti’nin adayı Mete Memiş mi, MHP adayı Hükmü Pekmezci mi kazanacak? Bayburt seçim sonuçları hakkındaki tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

Yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları, Bayburt seçim sonuçları Mynet'te olacak. 2019'daki seçimlerde MHP yüzde 56.49, AK Parti yüzde 35.75, Saadet Partisi yüzde 2.95, İYİ Parti yüzde 2.69, CHP yüzde 1.70 oy almıştı.

BAYBURT SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

CHP'nin adayı Kubilay Erel, İYİ Parti'nin adayı Yılmaz Kırıcı, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mustafa Gürcan, Zafer Partisi'nin adayı Hakan Turan, Saadet Partisi'nin adayı Fatih Burak...







