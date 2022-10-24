HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayburt’ta bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 100 bin ton

Bayburt’ta bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 100 bin ton

24.10.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta dikimleri yapılan şeker pancarı hasadı başladı.

Bayburt’ta bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 100 bin ton

Bayburt’ta dikimleri yapılan şeker pancarı hasadı başladı. Bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 100 bin ton.
Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, ilde şeker pancarı üretimi yapılıp hasadına başlanan tarlalarda çiftçileri ziyaret etti.
Günümüzde modern tarım teknikleri ve makineleri ile yapılan şekerpancarı tarımından memnun olan çiftçiler, 2018 yılında 6 bin dekara dikim yaparken, 2021 yılında 14 bin 500 dekara, 2022 yılında ise 20 bin dekara ulaştığını belirtti.
Çiftçiler önümüzdeki yıllarda şeker pancarı ekiliş alanının artışını devam ettireceklerini dile getirdi.
İl Müdürü Selami Ersen, “Ülkemizde ve dünyada insan yaşamının her döneminde önemli temel besin maddesi olan şekeri ve şeker pancarını daha bol, kaliteli ve ekonomik üretmek ve üretici gelirlerini arttırmak için, anız bozma ve sonbahar sürümünden, ilkbaharda toprak hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, mücadele, sulama ve hasata kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğinin üretici tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. Şekerpancarı ekimi sözleşmeli olarak yapılıyor, üretici üretim aşamasında nakit avans, tohum ve gübre desteği alabiliyor, ekim, bakım ve hasat işlemlerinin tamamı makine ile yapılıyor. Üreticinin ürünü yerinden alınıyor, tartım ve analiz işlemleri sonrası şeker, melas ve küspe olarak tüketiciye ulaşıyor. Şekerpancarı ilimiz için mısıra münavebe bitkisi olması açısından önem taşıyor.
İlimizde ekim alanı 2018 yılında 6 bin dekar, 2019 yılında 7 bin dekar, 2020 yılında 10 bin dekar ve 2021 yılında 14 bin 500 dekar, 2022 yılında 20 bindekar oldu. Şeker pancarı hasadı mevsimin soğuğunda gecenin karanlığında devam ediyor. Bu yıl 100 bin ton şeker pancarı üretimi hedeflenmekte.” dedi.

Bayburt’ta bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 100 bin ton

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE AREL ÜNİVERSİTESİ BİNASININ BİR KISMI ÇÖKTÜKÜÇÜKÇEKMECE'DE AREL ÜNİVERSİTESİ BİNASININ BİR KISMI ÇÖKTÜ
Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci!
Mcfit’in kurucusunun uçağı düştüMcfit’in kurucusunun uçağı düştü
Anahtar Kelimeler:
şeker pancarı

En Çok Okunan Haberler

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.